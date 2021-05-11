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Почти 8 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры в I квартале 2021 года

По словам гендиректора Фонда дольщиков Константина Тимофеева, достроены 93 дома в 29 регионах

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Почти 8 тыс. обманутых дольщиков из 29 регионов России получили ключи от квартир по итогам первого квартала 2021 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"В первом квартале 2021 года 7 892 гражданина, купивших жилье в проблемных объектах, получили свои квартиры. Указанные объекты после ввода в эксплуатацию были исключены из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО)", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора Фонда дольщиков Константина Тимофеева, всего за первые три месяца года достроено 93 жилых дома в 29 регионах страны, из них 28 домов - в Краснодарском крае, 14 домов - в Московской области, семь домов - в Ростовской области, четыре жилых дома сдали в эксплуатацию в Москве, по три дома - в Санкт-Петербурге, Ярославской и Саратовской областях.

Одним из критериев для исключения долгостроя из Единого реестра проблемных объектов является ввод здания в эксплуатацию или решение арбитражного суда о передаче Фонду дольщиков прав застройщика на земельный участок после выплат возмещений обманутым дольщикам.

На сегодня в Едином реестре проблемных объектов содержится информация о почти 2,9 тыс. долгостроев площадью более 17,1 млн кв. м, расположенных в 73 регионах России.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.

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