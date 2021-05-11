Эксперты: спрос на посуточную аренду жилья в праздники превысил предложение в 3,3 раза

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Спрос на краткосрочную аренду в период майских праздников 2021 года в России превысил предложение в 3,3 раза, цены на квартиры выросли почти на 35% в сравнении с маем 2019 года. Об этом ТАСС сообщили опрошенные во вторник эксперты.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Период отдыха продлился с 1 по 10 мая включительно.

"Спрос на посуточную аренду в период майских праздников в России превысил предложение в 3,3 раза, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито недвижимость". - По данным аналитиков, больше всего - в 12 раз - на майские праздники спрос на посуточную аренду жилья превысил предложение в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге спрос превысил предложение в 9,8 раз, в Республике Алтай - в 9,7 раз, в Москве - в 3,8 раза, а в Московской области - в четыре раза".

Туристы очень активно бронировали жилье на майские праздники, особенно - на курортах Крыма и Краснодарского края, рассказал в свою очередь ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов. "В этом году внутренний туризм, конечно, победил. Несмотря на открытые границы со многими странами ближнего зарубежья, большинство туристов все же отдали предпочтение путешествиям внутри страны. На нашем сервисе на эти даты было забронировано 67% всех предлагаемых квартир. Это довольно высокий показатель", - сказал он.

"Если в прошлом году люди боялись выезжать далеко от своего места жительства из-за страха заболеть ковидом, то в этом году осмелели, тем более что накопилась усталость из-за сидения дома и невозможности путешествовать. Поэтому спрос на посуточную аренду вырос везде, а с ним - и цены", - прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Загородный бум

Уже в конце апреля спрос на краткосрочную аренду загородных домов в России вырос на 27%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил Луценко. Как следствие, на праздники домик в Подмосковье в среднем можно было снять за 5 240 рублей в сутки, что на 12% дороже, чем в прошлом году, и на 24% - чем в 2019-м, до пандемии. По словам Луценко, в Тверской области коттеджи сдавались в среднем за 4 563 рубля в сутки, что на 11% дороже, чем в прошлом году. В Ярославской и Тульской областях - 1 578 рублей в сутки (+12%) и 1 820 рублей в сутки (+7,5%) соответственно. В Самарской области пользовались спросом домики на Волге. Средняя цена - 1 944 рубля в сутки (+9% к прошлом году).

"Разумеется, был популярен Крым: средний домик там сдавался за 3 096 рублей в сутки (+18% к 2020 году). Самые дорогие дома - в Большой Ялте: 5 371 рубль в сутки (+22%), одни из самых дешевых - в Керчи - 1 560 рублей в сутки (+8%). Краснодарский край подорожал похожим образом. В Сочи цены выросли на 23% к 2020 году, до 5 510 рублей в сутки, в Геленджике - на 20%, до 2 841 руб. в сутки, в Анапе - на 16%, до 2 380 руб. в сутки", - рассказал собеседник агентства.

Сколько стоили отели

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, самыми популярными направлениями на майские праздники 2021 в России стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Ялта, Казань, Нижний Новгород, Симферополь, Екатеринбург, Ярославль и Севастополь. В среднем туристы бронировали отели на майские праздники на внутренних направлениях стоимостью 4 500 рублей за сутки за номер на двоих - это почти на 35% выше, чем в аналогичный период 2019 года.

В частности, средняя стоимость забронированной ночи в отеле в Санкт-Петербурге составила 4 500 рублей за номер на двоих (в 2019 году 3 600 рублей, +25%), в Москве - 3 700 рублей (в 2019 - 3 100 рублей, +19%), в Сочи - 5 500 рублей (в 2019 - 3 800 рублей, +45%), в Ялте - 6 200 рублей (в 2019 - 4 500 рублей, +38%), Казани - 4 500 рублей (в 2019 - 3 600 рублей, +25%), Нижнем Новгороде - 4 000 рублей (в 2019 - 3 200, +25%), Симферополе - 2 800 рублей (в 2019 - 2 200, +27%).

Сколько стоили квартиры

По сравнению с докризисными каникулами в мае 2019 года спрос на краткосрочную аренду квартир в мае 2021 года по РФ вырос на 34%, цены - в среднем на 10%, сообщили ТАСС в Суточно.ру.

По словам Кузнецова, сильнее всего выросли цены на краткосрочную аренду квартир в Калининграде - на 16% (2 450 рублей за сутки), Санкт-Петербурге и Сочи - на 15% в каждом из городов (3 200 рублей и 3 300 рублей за сутки соответственно). В Ялте стоимость аренды увеличилась на 12% (3 700 рублей), в Москве - на 11% (3 200 рублей), в Казани - на 8% (3 200 рублей), в Севастополе - на 7% (2 900 рублей), в Алуште - на 6% (2 700 рублей), в Евпатории - на 4% (2 900 рублей). Меньше всего выросли цены в Кисловодске - на 2% (2 000 рублей).

Самыми популярными городами для краткосрочной аренды квартир у россиян стали Санкт-Петербург, Севастополь и Ялта. Также в топ-10 городов вошли Казань, Евпатория, Москва, Калининград, Алушта, Сочи и Кисловодск, уточнили в Суточно.ру.