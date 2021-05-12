Мишустин заявил о необходимости легализации апартаментов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вопрос легализации апартаментов в России нужно решить, но есть много нюансов, сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме. Он добавил, что поручит проработать эти вопросы вместе с депутатами.

"Конечно, необходима легализация апартаментов, нужно с этим решить, но здесь очень много нюансов. Мы готовились, обсуждали в том числе и в правительстве эти нюансы. Вопрос сложный, но он требует решения", - сказал Мишустин.

Поскольку есть разные точки зрения, премьер предложил создать рабочую группу с участием депутатов Государственной думы и поручил заняться этим вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Мишустин добавил, что в 2020 году правительство получило от президента поручение определить правовой статус апартаментов.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.