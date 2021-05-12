Еще четыре региона могут досрочно завершить программу расселения аварийного жилья

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Четыре российских региона планируют досрочно завершить программу расселения аварийного жилья в 2021 году. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе кабмина.

"Досрочно завершили программу два региона - Сахалинская область и Карачаево-Черкесская Республика. Я знаю, что в 2021 году, у нас есть такие сведения, планируют завершить текущую программу еще четыре региона - Саратовская область, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея", - сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что кабмин в ближайшее время определит подходы к продолжению реализации программы переселения, в том числе порядок и условия получения федерального финансирования.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кричащей проблему расселения непригодного жилья. "Президент принял решение о реализации этой программы, сейчас правительство действительно много делает для того, чтобы ускорить решение вопросов, которого ждут люди. Нам правильно было бы это тоже вынести на отдельное обсуждение", - сказал политик.

Володин при этом констатировал, что "многие регионы отстают, есть те, кто действительно вперед идет". В заключение он призвал депутатов "объединить усилия независимо от партийных билетов" для решения этой проблемы.

План расселения

План расселения из аварийного жилья на территории Российской Федерации выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах, добавил Мишустин. "На сегодняшний день план-график, у нас он есть установленный, мы опережаем. В 2019-2020 годах план расселения из аварийного жилья выполнен более чем на 200%. Мы буквально на днях слушали доклад Хуснуллина (вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - прим. ТАСС), коллег из министерства строительства, и всего на сегодняшний день у нас расселено уже 186 тыс. человек более чем из 3 млн кв. м аварийного жилья в целом", - сказал он.

Он напомнил, что сейчас в РФ реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года. По этой программе расселяется более полумиллиона человек из аварийного жилья общей площадью свыше 9 млн кв. м, уточнил Мишустин. "В 2021 году в соответствии с поручением президента мы должны выполнить цифру - 130 тыс. человек - то есть переселить", - сказал премьер-министр.