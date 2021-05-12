Кабмин определится с условиями продления льготной ипотеки в середине июня

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство примет решение об условиях продления льготной ипотеки в России в середине июня, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть несколько разных видений. Я думаю, что точно условия и механизмы дальнейшей работы по ипотеке будут приняты где-то в середине июня", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в конце мая - начале июня тему продления программы льготной ипотеки обсудят на площадке правительства. По словам Хуснуллина, есть разные подходы к этому вопросу, ведется тесная работа с ЦБ, причем оценивается влияние льготной ипотеки в каждом регионе. По итогам анализа будет принято комплексное решение, подчеркнул вице-премьер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, сообщил, что кабинет министров работает над вопросом о форматах продления программы льготной ипотеки для новостроек.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года.