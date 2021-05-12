Минстрой планирует создать реестр собственников жилья в информационной системе ЖКХ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует вести в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) реестр собственников для проведения общих собраний. Об этом сообщил начальник отдела развития ГИС ЖКХ Минстроя РФ Дмитрий Бардин.

"Что касается реестра собственников. Мы уже пришли к выводу, что данный реестр нужно вести. Скорее всего, надо его вести в отраслевой системе, то есть в ГИС ЖКХ. Кто его будет вести - управляющие компании, либо администратор общих собраний, как он будет наполняться, [эти вопросы] пока на этапе разговоров", - сказал Бардин на заседании рабочей группы "Умный дом" комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России.

По словам представителя Минстроя РФ, реестр собственников предлагается фиксировать на момент начала голосования общего собрания, то есть по аналогии с проведением общих собраний акционеров компаний. "Как это будет выглядеть законодательно, я пока не готов сказать", - добавил Бардин.

Также он отметил, что ведомство взаимодействует с Росреестром и до конца мая - середины июня получит актуальную информацию о собственниках по всем регионам страны. Кроме того, по словам Бардина, обсуждается возможность автоматически загружать информацию из Росреестра в создаваемый реестр собственников в ГИС ЖКХ, однако окончательного решения по этому вопросу не принято.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.

Закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах был принят в 2020 году. Собрания можно проводить на платформах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональных информационных систем.