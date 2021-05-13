Росреестр получил 209 тыс. заявлений по уведомительному порядку возведения садовых домов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Росреестр получил 208,7 тыс. заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав собственности от органов власти и местного самоуправления за время действия уведомительного порядка строительства индивидуальных жилых и садовых домов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"208,7 тыс. заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав подано в Росреестр уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов (с 4 августа 2018 года по 31 марта 2021 года)", - говорится в сообщении. На конец 2020 года таких заявлений было 194,3 тыс.

Уведомительный порядок строительства жилых и садовых домов введен в августе 2018 года. Это означает, что больше не требуется получать разрешения на строительство для возведения жилого дома на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также личного подсобного хозяйства. Вместо этого собственники земельного участка должны уведомить уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления о начале и окончании строительства жилого дома. Кроме того, не требуется ввод в эксплуатацию жилых домов. Такие нормы действуют до 1 марта 2026 года.

"Введение уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов позволяет осуществлять контроль за строительством объектов недвижимости во избежание хаотичного застраивания территорий, в том числе возведения псевдо-многоквартирных жилых домов, а также способствует уменьшению количества земельных споров между собственниками", - отмечается в сообщении.