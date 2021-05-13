Объем ипотеки на частные дома и участки в России вырос в 3,4 раза в I квартале

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Топ-20 российских банков выдали ипотечные кредиты на земельные участки, а также строящиеся и готовые частные дома на 14,3 млрд рублей в первом квартале 2021 года. Это на 241% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

В частности, в первом квартале 2021 года топ-20 российских банков выдали ипотечные кредиты на земельные участки и индивидуальные дома на 14,3 млрд рублей, тогда как годом ранее объем кредитования достигал лишь 4,2 млрд рублей. Так, российские банки выдали 6,2 тыс. таких ипотечных кредитов, большая часть из которых (5,3 тыс. ипотек) предоставлена на готовые частные дома.

Лидерами по объему ипотечного кредитования на земельные участки и частные дома за первые три месяца 2021 года стали Россельхозбанк (выдал 9 млрд рублей), Сбербанк (2,4 млрд рублей) и "АК Барс" (1,1 млрд рублей).

Отдельно в марте 2021 года российские банки выдали 2,5 тыс. ипотек на участки, готовые и строящиеся дома на 6,3 млрд рублей, что на 160% больше прошлогоднего показателя по числу и на 283% - по объему.

В целом доля ипотечного кредитования на земельные участки, готовые и строящиеся индивидуальные дома удвоилась в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигает сегодня 2% от общего числа выданных ипотек в России, говорится в исследовании.

Поддержка ИЖС

Сегодня в России действует программа "Сельская ипотека", которая предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Взять льготную ипотеку может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн рублей). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь в послании Федеральному собранию поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.