Региональные покупатели жилья в Москве стали чаще проводить сделки, не выезжая в столицу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество заявлений, поступивших из регионов в Москву на оформление прав на недвижимость по экстерриториальному принципу (вне зависимости от места расположения объекта), в марте 2021 года увеличилось на 20,5% по сравнению с февралем. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В марте количество заявлений, поступивших из регионов в Москву на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет, превысило показатель февраля в 1,2 раза: 3 270 и 2 713 соответственно (20,5% - прим. ТАСС). По итогам трех месяцев 2021 года в управление поступило 7 868 обращений на оформление столичной недвижимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время предоставления услуги с января 2017 года в столичное управление Росреестра поступило более 231 тыс. заявлений.

Экстерриториальный принцип подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав предполагает, что гражданин может обратиться за регистрацией прав независимо от места расположения недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов. Услуги по экстерриториальному принципу предоставляются в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов и составляют пять рабочих дней - для кадастрового учета, семь рабочих дней - для регистрации права собственности, а для одновременной процедуры кадастрового учета и регистрации прав - 10 рабочих дней.