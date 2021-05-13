Объем рефинансирования ипотеки в России в I квартале вырос на четверть

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных на рефинансирование, среди топ-20 российских банков вырос на 25% в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из отчета аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

За первые три месяца 2021 года топ-20 российских банков выдали кредиты на рефинансирование ипотеки на 154,1 млрд рублей, годом ранее этот показатель достигал 123,7 млрд рублей. Количество рефинансированных ипотек выросло в первом квартале 2021 года на 20% и достигло 64 тыс. кредитов. "Рост выдач по кредитам на рефинансирование обусловлен снижением ставок по продукту (средневзвешенная ставка - 7,91% годовых)", - отмечается в исследовании. Лидерами по рефинансированию ипотеки за первый квартал 2021 года стали ВТБ (51,8 млрд рублей), Банк ДОМ.РФ (22,5 млрд рублей) и Сбербанк (13,1 млрд рублей).

В частности, в марте 2021 года топ-20 банков выдали 26 тыс. ипотек на рефинансирование на 63 млрд рублей, что на 13% больше прошлогоднего показателя по числу и объему.

Доля рефинансированных кредитов в общем объеме выданных ипотек топ-20 банков снизилась на 1 п.п. - до 16% в первом квартале 2021 года. В то же время доля внутреннего рефинансирования составила 2,3 млрд рублей, или 1,5% от всех рефинансированных кредитов.