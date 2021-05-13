Сбербанк начал выдавать семейную ипотеку на строительство частных домов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сбербанк начал выдавать ипотеку на строительство частных домов по программе господдержки семей с детьми после того, как правительство России расширило условия этой программы, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"Льготная ставка на строительство частного дома составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования - до 30 лет", - говорится в сообщении.

В целом Сбербанк фиксирует рост спроса россиян на индивидуальные дома на фоне пандемии и выгодных предложений по ставкам, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"За первый квартал 2021 года банк получил более 13 тыс. заявок на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в рамках различных программ, в то время как в первом квартале 2020 года этот показатель составил чуть более 6 тыс. заявок. Выдано 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза", - приводятся в сообщении его слова.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 79 млрд рублей.