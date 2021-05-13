Цена на новостройки Московского региона впервые превысила 200 тыс. рублей за кв. м

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость одного кв. м на первичном рынке недвижимости Московского региона впервые превысила 200 тыс. рублей. Рост цен за год составил 25%, сообщает в четверг ЦИАН.

"В апреле 2021 года средняя стоимость кв. м. на первичном рынке Московского региона впервые преодолела отметку в 200 тыс. рублей. Это на 0,8% выше, чем месяц назад. В годовом выражении цены выросли на 24,9%", - говорится в исследовании.

При этом в Москве средняя стоимость достигла 255 тыс. рублей за кв. м. Это на 1,3% выше, чем месяц назад, и на 24% больше относительно апреля 2020 года. В Московской области за месяц цена кв. м не изменилась - 121,3 тыс., однако в годовой динамике рост составил почти 27%.

Вместе с ценами растут и продажи недвижимости. По данным ЦИАН, в апреле на рынке новостроек Московского региона было продано 16,4 тыс. квартир - на 6% больше, чем в марте. Относительно апреля 2020 года, который прошел в режиме самоизоляции, рост продаж составил 83%. При этом 68% сделок в апреле прошли с привлечением ипотеки.