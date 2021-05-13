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Минобрнауки внесло в правительство предложение по ипотеке под 3% для молодых ученых

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, обеспечение молодых ученых жильем - одна из ключевых социальных гарантий

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России в рамках программы обеспечения молодых ученых жильем предложило ограничить ставку по ипотечным кредитам для них тремя процентами годовых. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе парламентских слушаний "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста".

"Могу сказать, что мы сформировали и направили в правительство и предварительно заручились поддержкой на расширение перечня тех, кто будет иметь доступ к этой программе - по стажу работы в научных организациях. Точно так же в этих предложениях есть предложение по льготным ипотечным кредитам с процентной ставкой не более 3% годовых", - сказал Фальков.

По его словам, на сегодня обеспечение молодых ученых жильем - одна из ключевых социальных гарантий.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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