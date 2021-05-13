Минстрой заявил, что с начала года выдано почти 1,4 тыс. разрешений на строительство жилья

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Почти 1,4 тыс. разрешений на строительство 11,1 млн кв. м жилья выдано в России с начала 2021 года. Об этом сообщил в четверг глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Градостроительный потенциал вовлекаемых в жилищное строительство земельных участков, по данным регионов, стабильно увеличивался, начиная с третьего квартала 2020 года, на 2-5% в месяц и на сегодняшний день составляет порядка 200 млн кв. м жилья. С начала этого года выдано уже почти 1 400 разрешений на строительство жилой недвижимости площадью порядка 11,1 млн кв. м", - приводит его слова пресс-служба министерства.

В то же время по итогам 2020 года объем работ по строительству превысил показатели 2019 года на 370 млрд рублей и достиг 9,5 трлн рублей. За прошедший год выдано более 326 тыс. разрешений на ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий, а число заключений экспертизы выросло почти в два раза - до более 70 тыс. документов, добавил министр.

С начала года из аварийного жилья переселено 50 тыс. граждан, а с 2019 года - 186 тыс. человек. В целом за 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина стоит задача переселить из аварийного фонда 130 тыс. россиян. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе кабмина 12 мая, отметил, что план расселения из аварийного жилья на территории РФ выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах.

Кроме того, в этом году 3,8 тыс. норм в строительстве станут добровольными. Ранее из перечня национальных стандартов и сводов правил было исключено около 3 тыс. обязательных требований. "Таким образом, при сохранении норм в доказательной базе Технического регламента мы одновременно даем возможность принятия гибких, альтернативных решений при проектировании и внедрении новых, инновационных технологий и материалов в отрасль. Это, конечно, дополнительно повышает ответственность заказчиков, проектировщиков, экспертных органов", - добавил глава Минстроя РФ.

Ранее Мишустин заявил, что впервые в современной истории строительная отрасль пережила кризисные явления в экономике без потерь. По его словам, добиться таких результатов позволило сокращение на треть количество процедур в строительной отрасли, а также развитие ипотечных программ в России.