Хуснуллин заявил, что банки выдали с начала года более 610 тыс. ипотечных кредитов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские банки выдали 613 тыс. ипотечных кредитов за четыре месяца 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина со ссылкой на предварительные данные ДОМ.РФ и Frank RG.

"Показатели выдачи ипотеки остаются высокими благодаря низким ставкам и действующей программе льготной ипотеки. Согласно предварительному отчету, за первые четыре месяца 2021 года банки выдали 613 тыс. ипотечных кредитов на 1,72 трлн рублей. При этом более 20% выданных кредитов почти на 430 млрд рублей приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

По его словам, только в апреле 2021 года выдано 195 тыс. кредитов на ипотеку, в два раза больше, чем годом ранее. "За один месяц банки выдали кредиты на 560 млрд рублей. По сумме выдача в апреле сопоставима с объемом в декабре 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Одним из ключевых драйверов ипотечного кредитования стала программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% годовых, подчеркивается в сообщении.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

В новость была внесена правка (17:07 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, верно - 195 тыс. кредитов