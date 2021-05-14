Продажи квартир в новостройках в первом квартале выросли на 27%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почти 189,7 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в России в первом квартале 2021 года, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Росреестра.

"Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в первом квартале 2021 года составило 189,7 тыс., что на 27% превышает аналогичный показатель 2020 года - 148,9 тыс.", - говорится в сообщении.

Однако показатель первого квартала 2021 года оказался ниже результата 2019 года, когда с января по март было зарегистрировано 201,6 тыс. ДДУ. При этом в марте 2021 года было зарегистрировано почти 70 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости - на 26% больше, чем годом ранее.

По количеству ДДУ за первый квартал лидируют Москва (31,7 тыс.), Московская область (27 тыс.), Санкт-Петербург (16,4 тыс.), Краснодарский край (11,5 тыс.) и Новосибирская область (8 тыс.). В целом самая высокая активность на рынке недвижимости по итогам первого квартала отмечается в Московской области, Москве и Краснодарском крае, добавили в Росреестре.