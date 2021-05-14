Число ипотечных сделок в России в первом квартале выросло на 18%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почти 843,2 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в России в первом квартале 2021 года, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Росреестра.

"За первый квартал текущего года Росреестр зарегистрировал 843,2 тыс. ипотек, что на 30% выше аналогичного показателя 2019 года - 663,6 тыс. В сравнении с 2020 годом спрос на ипотеки вырос на 18% (первый квартал 2020 года - 713,7 тыс.)", - приводятся в сообщении слова замруководителя Росреестра Елены Мартыновой.

При этом в марте 2021 года было зарегистрировано 339,4 тыс. ипотек. Рост по сравнению с мартом 2020 года составил почти 22%. Лидерами по числу ипотек в первом квартале стали Московская область (70,4 тыс.), Москва (55,9 тыс.), Краснодарский край (51,2 тыс.), Санкт-Петербург (41,3 тыс.) и Свердловская область (36 тыс.).

По словам Мартыновой, положительная динамика связана в том числе с технологическими решениями Росреестра. "Сегодня у заявителей есть возможность оформить электронную ипотеку в максимально короткие сроки. Востребованность услуги в сравнении с прошлым годом увеличилась в четыре раза", - отметила она.

Вторичный рынок жилья

Около 820,5 тыс. сделок на вторичном рынке недвижимости зарегистрировано в России в первом квартале 2021 года. Рост за год составил почти 15%.

"Растет количество сделок на вторичном рынке. За первый квартал зарегистрировано 820,5 тыс. сделок, что выше аналогичных показателей предыдущих лет: 2020 год - 716,6 тыс.; 2019 год - 681,6 тыс.", - говорится в сообщении.

Наибольший спрос на вторичном рынке недвижимости, по данным Росреестра, наблюдается в Краснодарском крае (49,1 тыс.), Москве (35 тыс.), Свердловской области (32,7 тыс.), Московской области (31,5 тыс.) и Санкт-Петербурге (26 тыс.).

В марте ведомство зарегистрировало 335,5 тыс. договоров купли-продажи, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.