Фонд дольщиков принял решение по восстановлению прав более 1 тыс. жителей восьми регионов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение по восстановлению прав более чем 1 тыс. граждан в восьми субъектах РФ, сообщил в пятницу вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета фонда Марат Хуснуллин.

"На очередном заседании наблюдательного совета фонда приняли решение по восстановлению прав 1 068 граждан - участников долевого строительства в восьми субъектах Российской Федерации: в Пермском и Краснодарском краях, в Саратовской, Ростовской, Астраханской, Московской и Новосибирской областях, в Чувашской Республике", - цитирует вице-премьера его пресс-служба. По его словам, 620 человек получат возмещение, 448 человек - жилье после завершения строительства многоквартирных домов.

Граждане вложили средства в проекты девяти застройщиков, не справившихся со своими обязательствами, пояснил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев. "Строительство трех домов будет завершено, по девяти домам люди получат компенсацию по рыночной стоимости квадратного метра", - приводит его слова пресс-служба.

На сегодня в Едином реестре проблемных объектов содержится информация о почти 2,9 тыс. долгостроев площадью более 17,1 млн кв. м, расположенных в 73 регионах России.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.