Эксперты полагают, что многофункциональные дома с апартаментами будут пользоваться спросом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Строительство в России многофункциональных зданий в рамках легализации апартаментов имеет перспективы, подобные проекты могли бы пользоваться спросом у покупателей и арендаторов недвижимости. Такое мнение ТАСС в пятницу высказали опрошенные эксперты.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, заявил о необходимости легализации апартаментов. В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24" высказал мнение, что понятие "многофункционального дома" с апартаментами должно быть прописано в России законодательно с учетом опыта других стран.

"Мы идею поддерживаем. Во-первых, пандемия сильно изменила отношение покупателей к жилью: сегодня многие обращают внимание не только на жилые квадраты, но и на общественные зоны на первых этажах. Во-вторых, в России уже есть опыт строительства смешанных домов (когда часть дома - квартиры, а часть - апартаменты), а также многие привыкли к тому, что на первых этажах есть коммерческие помещения", - сказал ТАСС коммерческий директор группы компаний "Страна девелопмент" Александр Гуторов. Он предположил, что подобные дома заинтересуют крупные корпорации, которые смогут предоставлять служебное жилье сотрудникам.

На фоне дискуссии об амнистии спрос на апартаменты в России вырос, а объем предложения сократился, сообщила информагентству генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. По ее словам, апартаменты очень востребованы за счет относительной дешевизны (в сравнении с квартирами), после легализации спрос на них продолжит расти благодаря повышению статуса такой недвижимости. "Вероятно, многофункциональные дома будут пользоваться спросом. Размещение в составе такого многофункционального комплекса одновременно апартаментов и офисов привлечет дополнительных покупателей и арендаторов, в том числе, миллениалов, ценящих подобный формат проживания", - высказала мнение ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Апартаменты в составе многофункциональных зданий жизнеспособны, у них есть своя аудитория, такие проекты востребованы в самых разных ценовых сегментах рынка, рассказал в беседе с информагентством заместитель генерального директора MR Group Андрей Кирсанов. Главное - набор функций и сервисов, отметила, в свою очередь, генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. "Многофункциональные дома могут предложить то, что делает жизнь разумней в большом городе", - сказала собеседница информагентства.

При этом сами многофункциональные здания все-таки менее интересны девелоперам, чем обычные апарт-комплексы, высказала мнение в беседе с ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "Если в проекте есть хоть часть жилья, значит, и вид разрешенного использования участка должен быть соответствующим, и нормы обеспеченности социальной инфраструктурой надо соблюдать - все это увеличивает себестоимость проекта и сужает круг поиска подходящего участка под строительство", - сказала она.

Об апартаментах

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.