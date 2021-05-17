Аналитики назвали топ-3 городов по снижению стоимости ЖКУ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Самое большое снижение среднего чека по оплате жилищно-коммунальных услуг в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее было зафиксировано в Красноярске, Воронеже и Перми. Такие данные содержатся в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".

"Аналитики банка выяснили, в каких городах было отмечено самое большое снижение среднего чека за ЖКУ. Топ-3 города с такими показателями: Красноярск (средний чек в 878 руб. и снижение на 17% относительно аналогичного периода прошлого года); Воронеж (средний чек в 1 851 руб. при снижении на 8%) и Пермь (средний чек 1 634 руб. при снижении на 7%), - отмечается в исследовании. - Снижение среднего чека можно объяснить частичным отказом от удаленной работы, особенно в регионах, а выход в офис, соответственно, сокращает расходы россиян на коммунальные услуги".

При этом по России средний чек одной квитанции ЖКУ в первом квартале составил 3 553 руб., уточнили в "Русском стандарте".

"Примечательно, что мужчины и женщины с одинаковой активностью предпочитают оплачивать ЖКУ с помощью смартфона. Так, согласно статистике банка, на представителей каждого из полов приходится ровно по 50% всех платежей. При этом средний чек одной квитанции у мужчин на 5% выше, чем у женщин, - 3 639 руб. против 3 466 руб. соответственно", - говорится в исследовании.

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили операции по оплате ЖКУ активных пользователей мобильного приложения банка за 2020-2021 годы.