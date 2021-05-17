Застройщикам в Чувашии будут возмещать часть затрат на создание инженерной инфраструктуры

ТАСС, 17 мая. Глава Чувашии Олег Николаев поручил разработать механизм по возмещению застройщикам части затрат на создание инженерной инфраструктуры при строительстве жилья для льготников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Олег Николаев поручил Минстрою Чувашии внести предложения по запуску механизма возмещения части затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры при возведении жилых домов, в которых не менее половины квартир предназначены для льготных категорий граждан", - отметили в пресс-службе.

По данным Минстроя региона, с 2021 года на участках комплексной застройки компании-застройщики могут получить поддержку бюджета на создание инженерной инфраструктуры. Эта мера поддержки пользуется спросом в крупнейших чувашских городах Чебоксарах и Новочебоксарске, при этом в сельской местности, где за последние 10 лет объем строительства сократился с 69 до 27%, она не востребована.

Николаев также поручил скорректировать стоимость жилья для социальных нужд на территории районов и проанализировать обеспеченность жильем всех многодетных семей, в которых есть пять и более детей. По данным властей региона, в районах Чувашии есть свободные земли площадью 25,7 га для строительства 198 тыс. кв. м.

В 2021 году в Чувашии планирует ввести в эксплуатацию 719 тыс. кв. м жилья. По социальным программам в республике построят 45,8 тыс. кв. м жилья для детей-сирот и многодетных семей.

"К 2026 году в России необходимо строить 120 млн кв. м жилья год, в среднем это 0,82 кв. м на человека. В Чувашии данный показатель составляет около 0,49 кв. м на человека в год, что заметно выше общероссийского. При этом подавляющий объем строительства ведется в городах Чебоксары и Новочебоксарск, а малые города и сельские территории значительно отстают, но обладают достаточной площадью для жилищной застройки", - цитирует пресс-служба Николаева.