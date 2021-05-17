Эксперты: средний размер ипотеки в России достиг семи годовых зарплат

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в России за год вырос на 19% при минимальном росте доходов. Таким образом, россияне стали брать ипотеку на сумму семи годовых зарплат, сообщается в понедельник в исследовании Аналитического центра ЦИАН.

"Заработная плата не успевает за индексацией цен на недвижимость - за прошедший год срок ипотечного кредита на первичном рынке вырос почти на полтора года (до 20 лет и четырех месяцев), а сумма займа стала сопоставимой с доходами за семь лет вместо шести лет", - говорится в сообщении.

Так, средний уровень доходов после вычета налогов в России за год вырос всего на 200 рублей, отметили в Аналитическом центре ЦИАН, ссылаясь на данные Росстата. При этом, согласно информации Центробанка, средний размер ипотеки на первичном рынке, где действует льготная госпрограмма со ставкой 6,5% годовых, вырос на 19% - с 3,08 млн рублей в первом квартале 2020 года (когда ипотека выдавалась под 8-9% годовых) до 3,68 млн рублей в первом квартале 2021 года.

Таким образом, теперь россияне берут в долг сумму, эквивалентную заработку за шесть лет и 11 месяцев, подсчитали аналитики ЦИАН. Для сравнения - год назад размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за пять лет и 10 месяцев.

Примечательно, что с 2015 по 2019 год количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита выросло незначительно: с 57 до 64 месяцев. Заметный рост начался с 2020 года - увеличение на 6 месяцев. Рекорд был поставлен в первом квартале 2021 года, когда за год произошло увеличение на 13 месячных зарплат в сумме среднего займа. Для сравнения - в 2015 году, во время валютного кризиса в России, заемщикам нужно было работать на два года и два месяца меньше, чем сейчас, чтобы заработать на ипотеку, отметили в Аналитическом центре ЦИАН.