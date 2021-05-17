Цены на арматуру в России превысили январские показатели

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Стоимость арматуры в России после временной стабилизации возобновила свой рост и на середину мая превысила январские показатели, сообщил в понедельник ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Рынок после небольшой стабилизации продолжил свой рост. Например, на арматуру в марте рост цен возобновился. По состоянию на 17 мая 2021 года цены превысили январские показатели", - сказал Глушков.

Он уточнил, что отдельные виды арматуры с марта выросли в цене на 42%. Стоимость листовой стали и другого металлопроката строительного сортамента также продолжает расти, с декабря 2020 года на сегодняшний день это дает удорожание по некоторым позициям более чем в два раза, добавил собеседник агентства. Причем следом за металлом начался рост стоимости и других строительных материалов. Так, фанера, дорожный битум и пенополистирол подорожали с декабря 2020 года более чем на 50%, пиломатериал, кирпич, газобетонные блоки, отделочный материал - более чем на 20%, сообщил Глушков.

По его словам, ситуация на рынке строительных материалов вызывает обеспокоенность. "Введение повышенной пошлины на вывоз лома по предложению Минпромторга России не дало результата. Основная причина роста стоимости металлопроката - спрос на него за границей", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, рост цен поставил под угрозу исполнение госконтрактов. Для решения этой проблемы ранее Минстрой России разработал законопроект, который позволит менять цену госконтракта при существенном увеличении стоимости стройматериалов. Однако, как сообщил Глушков, Минфин выступил против инициативы, ссылаясь на достаточность имеющихся механизмов пересмотра стоимости контракта из-за роста стоимости строительных материалов. "Сейчас сообщество ждет разъяснительного письма со стороны Минфина России", - добавил президент НОСТРОЙ.

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов ранее в понедельник сообщил, что министерство пока не видит предпосылок к снижению мировых цен на металл. Минпромторг также призывает российские регионы активнее участвовать в подготовке прямых контрактов между металлургами и госстроителями для снижения цен на металлопродукцию, отметил он.

История вопроса

В конце 2020 года несколько российских застройщиков пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.