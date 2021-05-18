Адыгея намерена на три года раньше срока завершить программу расселения аварийного жилья

МАЙКОП, 18 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют завершить программу расселения аварийного жилья до конца текущего года, что на три года раньше намеченного срока, сообщил во вторник ТАСС руководитель управления ЖКХ министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Руслан Нибо.

Ранее власти Адыгеи планировали досрочно выполнить взятые на себя обязательства по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, закрыв программу на два года раньше намеченного - до 31 декабря 2022 года. Соответствующее соглашение было подписано между правительством региона и государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

"Нам осталось расселить 6,4 тыс. кв. м аварийного жилья до конца года - в Кошехабльском и Майкопском районах. Для решения задачи будут возведены новые дома <…> Таким образом, мы закроем проблему расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, на три года раньше заявленных сроков", - сказал Нибо.

По его словам, в Майкопском районе уже приступили к строительству домов, в Кошехабльском приступят в ближайшее время. Ключи от квартир в новостройках получат 380 человек.

Как сообщал глава республики Мурат Кумпилов, программа по расселению аварийного жилья способствует развитию строительной отрасли, обеспечивает жителей республики рабочими местами. Успешное завершение текущего этапа позволит получить финансирование на следующий период и перейти к переселению граждан, чье жилье признано аварийным после 1 января 2017 года. Это значительно сократит срок ожидания для семей, которые подлежат расселению из аварийного жилья.

В России реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года. Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", в целом к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.