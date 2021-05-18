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В 57 российских городах выросла стоимость комнат

С начала 2021 года она увеличилась в среднем на 5%, до 862,4 тыс. рублей, говорится в в исследовании федерального портала "Мир квартир"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комнаты подорожали в 57 российских городах с начала 2021 года, в среднем - на 5%, до 862,4 тыс. рублей. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики портала исследовали цены на отдельные комнаты в 68 крупнейших городах России.

"С января по середину мая комнаты подорожали в 57 городах из 68, в 9 - подешевели, в двух городах цены не изменились. В среднем данный формат недвижимости подорожал на 5,3%, до 862 385 рублей", - говорится в исследовании. В нем уточняется, что средняя комната в Москве сейчас стоит 3,2 млн рублей, в Подмосковье - 1,4 млн, в Петербурге - 2,2 млн. Согласно исследованию, с начала 2021 года больше всего выросли в цене комнаты в Сочи (+15,7%), Севастополе (+15,7%), Череповце (+15,1%), Калининграде (+13,8%), Кургане (+13,2%), Ульяновске (+12,9%), Магнитогорске (+12,2%), Санкт-Петербурге (+12,1%) и Владимире (+11,7%).

"Можно заметить, что ценник на комнаты подскочил в курортных регионах (Сочи, Севастополе, Калининграде) и там, где они стоили крайне дешево (Череповце, Кургане, Ульяновске, Магнитогорске). Что касается Петербурга, дело отчасти в курортных районах города, отчасти в том, что это сравнительно ходовой товар в Северной столице: здесь, наряду с Новосибирском, Екатеринбургом и Омском, представлено наибольшее предложение на рынке купли-продажи комнат", - прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

При этом эксперт отметил, что комнаты - не самый популярный формат городской недвижимости, поэтому цены на них растут не такими темпами, как на остальные виды жилья. Так, по его словам, за 2020-й год комнаты в России в среднем подорожали на 0,6%, за 2019-й - на 1,7%. "Но в этом году всего за 4,5 месяца они уже успели прибавить 5% - это связано с беспрецедентным ростом цен на рынке вторичного жилья в целом", - сказал собеседник информагентства.

Ранее руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов сообщал ТАСС, что цены на вторичном рынке жилья в среднем по России за первый квартал 2021 года выросли на 9% в условиях спроса, превышающего объем предложения. По его словам, средняя стоимость квадратного метра жилья составила 63,5 тыс. рублей.

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