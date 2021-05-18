В Москве число ипотечных сделок в апреле выросло в пять раз с 2020 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Почти 13 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве в апреле, что на 14% больше, чем в марте, и почти в пять раз выше уровня апреля прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В месячном выражении апрель с результатом 12 951 превысил март на 14% (11 404). При этом, если сравнивать с апрелем прошлого года, именно тогда впервые начали действовать строгие карантинные ограничения, количество сделок увеличилось почти в пять раз (394%), в апреле 2020 года зарегистрированы 2 624 ипотечные сделки", - говорится в сообщении.

В целом с января по апрель 2021 года ведомство зарегистрировало 39,5 тыс. договоров ипотечного кредитования, что на 44% превышает показатель аналогичного периода 2020 года (27,5 тыс. ипотек) и на 36% выше рекордных четырех месяцев 2019 года (28,9 тыс.).

"С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (на 69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру - декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тыс., и пока это наивысший объем за все время учета ипотечного жилищного кредитования в Москве", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. По его словам, наблюдается поступательный рост количества сделок перед завершением программы льготной ипотеки на новостройки, начиная с февраля их число от месяца к месяцу растет в среднем на 19%.

Отмечается, что льготная ипотека не только поддерживает высокий спрос на жилье, но и стимулирует развитие строительного комплекса. Так, объем ввода недвижимости в Москве в марте вырос на 6,5% по сравнению с уровнем 2020 года. За первый квартал 2021 года в столице введено 1,1 млн кв. м жилья - 6,4% от общей площади жилья, введенной по России. Это второй показатель среди субъектов РФ после Московской области.

"С начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных льготных кредитов. По стоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тыс. кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей, или 28% от общего объема выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов. При этом за январь-апрель текущего года выдано 21,3 тыс. кредитов на общую сумму в 129,7 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.