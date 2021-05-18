Сочи, Екатеринбург и Самара лидируют по числу проголосовавших за объекты благоустройства

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Жители Сочи, Екатеринбурга и Самары активнее всего голосуют за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. В этих городах за проекты общественных пространств для благоустройства проголосовали более 100 тыс. горожан с момента запуска голосования 26 апреля, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

"Самые активные города - Самара, Екатеринбург и Сочи, в каждом из них проголосовало больше 100 тыс. горожан", - отметили в пресс-службе Минстроя РФ. Так, в Самаре пока лидируют проекты сквера по ул. Ташкентской и у ЗАГСа в поселке Управленческий и парка "Воронежские озера", в Сочи - проект реконструкции набережной и благоустройство территорий вдоль реки Мацеста, а Екатеринбурге - Преображенский парк и проект благоустройства Солнечных аллей.

В целом со старта голосования за объекты благоустройства 26 апреля в нем приняли участие более 7 млн россиян, отмечают в пресс-службе Минстроя РФ. В трех регионах - Свердловской, Челябинской областях и Краснодарском крае - выбор сделали более 400 тыс. местных жителей. Свыше 100 тыс. жителей приняли участие в голосовании в 20 регионах: Белгородская, Ивановская, Кемеровская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Челябинская области, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, Республики Башкортостан, Татарстан и Чувашия. "Активность граждан в этом голосовании - очередное подтверждение тому, как важна для россиян тема городской среды, как все мы переживаем за будущее наших городов", - отметил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров, которого процитировали в пресс-службе.

Он также добавил, что в некоторых регионах не сразу удавалось получить подтверждение голоса по номеру телефона из-за особенностей мобильной связи. Кроме того, сайт с начала голосования подвергся нескольким DDoS-атакам. Целью хакерских атак было повлиять на ход голосования, но все неполадки удалось оперативно устранить, приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Диалог регионы" Алексея Гореславского. По его словам, чистоту и легитимность голосования обеспечивает комплексная система контроля, а также возможность регистрации через портал госуслуг.

О платформе

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе может любой россиянин в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно по номеру телефона или через учетную запись на госуслугах, а также в личном кабинете портала госуслуг. Кроме того, сделать выбор помогут волонтеры, которые будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах.

В будущем созданная платформа будет также использоваться в качестве базы знаний о реализованных и планируемых объектах благоустройства. Голосование на платформе za.gorodsreda.ru за проекты общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году, продлится до 30 мая.