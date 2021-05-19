Власти заявили, что "Дальневосточная ипотека" бесполезна при отсутствии нового жилья

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал программу льготного жилищного кредитования "Дальневосточная ипотека" бесполезной при отсутствии нового строящегося жилья. На форуме "ProДФО - Хабаровский край" он отметил, что после начала действия программы цены поднялись на 40% из-за высокого спроса и недостаточного предложения.

"Дальневосточная ипотека" - от нее никакого толка нет, если нет [новых строящихся жилых] метров. Это глупость. У нас выросли цены на жилье на 40% в Хабаровске. Какой смысл от того, что ты под 2% получаешь ипотеку, если цена на квартиру на 40% стала выше", - сказал Дегтярев.

Он сообщил, что в регионе к 2024 году планируют строить 1 млн кв. м жилья ежегодно. "В прошлом году мы ввели 227 тыс. [квадратных метров], <…> в этом году мы введем 370 [тыс. квадратных метров жилья], в следующем ставим себе задачу - полмиллиона", - сказал врио губернатора.

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.