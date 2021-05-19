Жителей Приамурья будут выселять из домов, которые были подтоплены и не пригодны для жилья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил муниципалитетам обратить внимание на жителей региона, которые после паводка в 2019 году получили выплаты на новое жилье, но продолжают жить в зонах затопления. По закону, из непригодных для проживания домов, которые переданы в муниципальную собственность, будут выселять в судебном порядке, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Обратить внимание на людей, которые после паводка 2019 года получили от государства средства на приобретение нового жилья, но до сих пор живут в затопленных домах, поручил губернатор Василий Орлов. На сегодняшний день идет уточнение количества таких людей в населенных пунктах области, затем будет проводиться работа по их принудительному выселению в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, речь идет о десятках жителей.

Один из примеров - 70-летняя жительница села Норск в Селемджинском районе вместе со своим сыном взамен серьезно пострадавшего от подтопления дома купила квартиру в городе Свободный, но затем продала ее и осталась жить в непригодном для проживания строении. "Дом подлежит сносу, и где после этого будет проживать пожилая жительница села, неизвестно", - отметили в администрации Селемджинского района.

Орлов обратил внимание на то, что главам поселений на местах нужно объяснить людям, что никто повторно им деньги на приобретение жилья выплачивать не будет, даже если пострадавшие дома снова затопит. "А это случится рано или поздно, поскольку жилье находится в зонах затопления. В первую очередь это касается двух районов - Мазановского и Селемджинского", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным Министерства социальной защиты населения Приамурья, в результате паводка в 2019 году в регионе было повреждено 948 жилых помещений, 327 из них признаны утраченными и подлежащими сносу, 621 требовал проведения капитального ремонта. Все пострадавшие от паводка жители получили выплаты.