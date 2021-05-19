В Москве число сделок со вторичным жильем выросло на 33% с начала года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 52,3 тыс. тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в январе-апреле 2021 года, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего с января по апрель 2021 года зарегистрировано 52 349 переходов прав на вторичном рынке недвижимости Москвы, что на 33% выше уровня прошлого года с показателем 39 286 договоров купли-продажи жилья", - говорится в сообщении.

В апреле 2021 года на вторичном рынке жилья в Москве зарегистрировано 17,4 тыс. сделок, что в 1,1 раза (+13%) больше предыдущего месяца (15 333). В сравнении с апрелем прошлого года (5,2 тыс.), когда часть сделок покупатели откладывали из-за карантина, показатель увеличился почти в 3,3 раза (234%).

Вторичный рынок не только не отстает от первичного, но и демонстрирует уверенное нарастающее движение, сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. По его словам, в январе-апреле 2021 года установлен рекорд последних лет (52,3 тыс. тыс. сделок), в том числе почти на 5% превышен показатель 2019 года (50,1 тыс.), когда был достигнут предыдущий пик. "Больше сделок мы фиксировали только в 2014 году - свыше 58 тыс., тогда на фоне падения курса рубля покупатели рассматривали приобретение квартир как один из основных и надежных активов", - приводятся в сообщении слова Майданова.