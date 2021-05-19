Москалькова: проблема выплаты компенсаций за аварийное жилье требует нормативного решения

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала системной проблему выплат выкупной цены при переселении граждан из аварийных домов. Этот вопрос нуждается в нормативном решении, заявила она журналистам в среду после приема граждан, который был проведен совместно с прокурором Красноярского края Романом Тютюником.

Москалькова сообщила, что к ней обратилась женщина, которая вселилась в дом и не знала, что он был признан аварийным

"На приеме у меня была женщина, которая вселилась в аварийный дом три года назад, она говорит, что не знала, что он был признан аварийным, заплатила за него некую сумму, за которую сегодня невозможно купить жилье, - сказала омбудсмен, пояснив, что по законодательству, если гражданин вселился в аварийный дом, то компенсация при переселении не должна превышать суммы, за которую было приобретено это жилье. - Однако за три года произошла инфляция, в том числе на жилищном рынке, и если три года назад можно было за эту сумму [купить] какое-то жилье, то через три года вообще никакое жилье приобрести нельзя, мы видим здесь системную проблему."

Москалькова отметила, что в настоящее время нет единого подхода в регионах по выплате выкупной цены. "Эти вопросы решаются только по решению суда. Если нормативно урегулировать, то не надо людей гнать в суд и тратить время, деньги, эмоции на эти проблемы. Это первая системная проблема, которую мы выделили", - добавила она.

Омбудсмен сообщила, что ее аппарат будет разрабатывать предложение законодательной инициативы, чтобы "при выселении из аварийного жилья люди получили выкупную цену, равную рыночной цене в том месте, где они приобретают жилье, либо им должна быть предоставлена квартира, жилье из социального фонда". "Сейчас нет нормы, обязывающей учитывать инфляцию и делать перерасчет, мы считаем, что это нужно внести - это проблема, которая актуальна буквально для всех субъектов РФ. И я со своей стороны намерена обратить внимание полпредов с тем, чтобы они со своей стороны подняли вопрос и тоже помогли выработать какое-то решение, чтобы люди не страдали", - добавила она.