Минстрой объяснил рост норматива стоимости кв. м жилья в ДФО ценами на новостройки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Значительный рост норматива стоимости кв. м жилья в регионах Дальнего Востока (используется при расчете соцвыплат и закупках для расселения аварийного жилья), ожидаемый в третьем квартале 2021 года, связан с увеличением цен на новостройки, следует из распространенного в среду сообщения пресс-службы Минстроя.

Согласно проекту приказа Минстроя, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, во втором полугодии 2021 года предлагается увеличить норматив стоимости кв. м метра жилья в России в среднем на 13%, до 55 720 рублей по сравнению с первым полугодием. В третьем квартале особенно заметен рост показателей для некоторых регионов Дальнего Востока. В частности, в Приморском крае - почти на 17%, до 108 095 рублей, Магаданской области - на 12,8%, до 94 550 рублей, Сахалинской области - на 35,6%, до 117 624 рублей за кв. м.

"Для субъектов ДФО норматив средней рыночной стоимости принимается равным средней цене квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья по данным Росстата. При отсутствии статистических данных норматив принимается равным средней арифметической цене квадратного метра жилплощади на первичном рынке жилья по ДФО. Такое решение было принято по итогам заседания президиума Государственного совета РФ", - сказали в пресс-службе.

Цены на жилье в регионах Дальнего Востока привлекли внимание президента Владимира Путина на совещании с членами правительства в марте. Глава государства заявил, что рост цен на новостройки сразу на 18% нивелирует усилия властей по развитию в регионе льготной ипотеки. При этом опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что стоимость кв. м в разных регионах ДФО разнится. В Бурятии, по данным республиканского Минстроя, он обойдется в среднем в 62 тыс. рублей, в некоторых новостройках столицы Якутии - в 120 тыс., а дороже всего - в Приморье и на Сахалине, где придется отдать уже 140-150 тыс.

Нормативы стоимости кв. м используются при расчете различных социальных выплат по государственным программам, либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда. При расчете этих показателей учитываются не только средние цены по Росстату на новостройки и вторичное жилье, взятые уже с понижающим коэффициентом 0,85, но и себестоимость строительства, а также индекс-дефлятор по всему виду деятельности "Строительство", объяснял ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. По его словам, норматив отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в феврале 2020 года поручил Минстрою разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства. В июне в Минстрое сообщали, что ведомство разработало новую методику расчета цены кв. м и внесло ее в Минфин и Минэкономразвития для согласования. В то же время глава Минстроя Ирек Файзуллин отмечал, что переход на новую методику расчета норматива стоимости кв. м требует дополнительно более 30 млрд рублей.