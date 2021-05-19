Аппарат Хуснуллина рассмотрит предложения "Деловой России" о снижении цен на новостройки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина изучит предложения "Деловой России" об изменении процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям, что должно привести к снижению себестоимости строительства и, как следствие, конечной цены для покупателя, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе зампредседателя правительства.

"В правительстве на постоянной основе ведется работа над снижением темпов роста цен на недвижимость, в том числе в тесном взаимодействии с представителями бизнес-сообщества. Вопрос упрощения подключения к инженерным сетям, действительно, является актуальным, и предложения, направленные "Деловой Россией", будут рассмотрены", - сказал представитель аппарата Хуснуллина.

Ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик направил вице-премьеру письмо (имеется в распоряжении ТАСС) с предложением законодательно установить право застройщика самостоятельно выносить со строительного участка инженерные сети, принадлежащие ресурсоснабжающим организациям (РСО).

Как пояснили в бизнес-объединении, вынос сетей силами РСО увеличивает сроки строительства, так как организация проводит внутренние согласования и конкурсные процедуры по привлечению подрядчиков. Кроме того, это повышает себестоимость строительства, потому что застройщик должен авансировать более половины стоимости работ и привлечь для этого дополнительные средства проектного кредита у банка.

Благодаря предложениям "Деловой России" сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%, сообщил ранее "Известиям" председатель комитета бизнес-объединения по строительству Владимир Кошелев.