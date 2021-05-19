Кабмин пересмотрит расценки на зарплаты и стоимость материалов в стройотрасли

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство планирует пересмотреть расценки на зарплаты и стоимость материалов в строительной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по реализации отдельных положений послания парламенту.

"То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части заработной платы, это совершенно точно. У нас, к сожалению, рабочая сила очень сильно подорожала. В этом, конечно, есть минус на сегодняшнем этапе, но кардинально это плюс, потому что это и производительность труда будет повышать, и новые технологии применять. Этого не надо бояться. В части труда, стоимости трудовых ресурсов нужно будет пересмотреть расценки, в части стоимости материалов тоже нужно будет пересмотреть", - сказал Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что необходимо применять новые технологии при строительстве объектов. Несмотря на то, что расценка на них будет выше, снижения затрат удастся добиться за счет повышения производительности труда, считает Хуснуллин.

На вопрос расценок и тарифов в строительной отрасли обратил внимание президент Владимир Путин. "Понятно, что эти расценки должны быть экономически обоснованными. Все хотят получить денег побольше, это само собой разумеется, но, с другой стороны, нельзя, чтобы отрасль страдала, если фактически будет невозможно выполнять те контракты, которые на себя берут [строительные компании]", - сказал Путин.

В свою очередь, Хуснуллин отметил, что будет подготовлена соответствующая комплексная программа, предусматривающая пересмотр расценок на заработные платы, стоимость стройматериалов и т. д. Программу планируется обсудить в правительстве и затем доложить о результатах президенту, добавил вице-премьер.