Хуснуллин: около 1,8 млрд руб. предусмотрено в 2021 году на льготные кредиты подрядчикам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство выделит 1,8 млрд рублей на субсидирование ставки по кредитам подрядчикам, которые готовы сдать объекты строительства раньше срока, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений послания парламенту.

"У нас в бюджете в этом году заложено 1,8 млрд рублей для тех подрядчиков и для тех регионов, которые захотят построить раньше контрактного срока. Мы даем им такую возможность, если они возьмут кредит, мы компенсируем процентную ставку", - сказал Хуснуллин.

По его словам, поступило порядка 10 заявок. Благодаря этому механизму, жители регионов быстрее получат запланированные к строительству объекты, добавил вице-премьер.