Хуснуллин предложил разобраться в проблеме предоставления жилья очередникам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разобраться в проблеме предоставления жилья нуждающимся категориям граждан, в том числе создать цифровую очередь. Об этом он сказал на совещании у президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений послания парламенту.

"Мы сейчас готовим совершенно новые подходы, в которых пытаемся соединить все наши проекты по развитию городов: комплексное развитие территорий, аварийное жилье, программа предоставления [жилья] очередникам, цифровизация очереди. Надо разобраться с очередями, потому что, когда начинаешь проверять, что в очередях происходит, там много людей, которые действительно нуждаются, а многие уже не нуждаются, но в то же время стоят на очереди. Поэтому мы сейчас такую комплексную программу готовим", - сказал Хуснуллин.

В то же время вице-премьер отметил, что практически во всех регионах программа расселения из аварийного жилья идет с опережением графика. "Уже два региона в прошлом году закончили программу [переселения из аварийного фонда], четыре региона закончат в этом году. И базово все основные регионы страны 2023 года закончат эту программу, какой-то хвостик уйдет на 2024 год", - сказал Хуснуллин. Кроме того, правительство проработает новые механизмы внебюджетных источников финансирования на расселение аварийного жилья, добавил он.