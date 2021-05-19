В Москве возведут пять социальных объектов на месте бывшей промзоны "Октябрьское поле"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пять социальных объектов построят в рамках реализации первого в России проекта комплексного развития территорий (КРТ) в границах бывшей промзоны "Октябрьское поле". Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"В рамках договора КРТ на территории "Октябрьского поля" появится крупный современный жилой район - там планируется построить около 175 тыс. кв. м недвижимости, а также возвести необходимую социальную инфраструктуру", - заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба. Глава строительного комплекса уточнил, что в рамках проекта уже ведется строительство школы на 800 учеников, а также инвестор возведет два детских сада, поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену.

Как добавили в пресс-службе со ссылкой на компанию "РГ-Девелопмент", которая реализует проект, в рамках заключенного с правительством Москвы договора о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" строители приступили к монолитным работам в первом доме.

"На строительной площадке нового дома на 312 квартир на территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" начались монолитные работы. На данный момент строители залили первый "куб" бетона в фундамент и проводят армирование конструкций фундаментной плиты. Общая площадь корпуса составит около 20 тыс. кв. м. Его строительство планируется завершить в 2022 году", - отметили в пресс-службе стройкомплекса со ссылкой на компанию застройщика.

Ранее сообщалось, что компанией девелопера в рамках реорганизации части промзоны №41 уже введено в эксплуатацию шесть жилых корпусов и два детских сада. В 2021 году планируется сдать еще два дома и детский сад.