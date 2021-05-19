Более 600 семей Пермского края переселят из аварийных домов к 2023 году

ПЕРМЬ, 19 мая. /ТАСС/. Более 600 семей из Пермского края переселят из аварийных домов к 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Строительство новых домов для переселения ведется в 12 муниципалитетах региона, сообщает в среду пресс-служба краевого министерства строительства.

"Более 600 квартир в строящихся домах будут переданы людям, переселяемым из аварийного жилья, к 2023 году. Граждане должны переезжать из аварийных домов в комфортные квартиры. Предложение на вторичном рынке ограничено, поэтому необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой, это важно для развития края", - цитирует пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Он также отметил, что к 2030 году край должен вводить в эксплуатацию 1,6 млн кв. метров жилья ежегодно. По словам Махонина, это поможет предоставить людям широкий выбор для улучшения жилищных условий и позволит решать проблемы по расселению аварийного жилья, предоставления жилья отдельным категориям граждан.

В России реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в целом к концу 2024 года объем расселенного фонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число переселенных граждан - 530,9 тыс. При этом к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.