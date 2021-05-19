Минстрой предложил ввести технический аудит сетей водоснабжения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Технический аудит сетей водоснабжения целесообразно ввести в России, чтобы снизить их износ, а также предотвратить аварийность. Такое мнение высказал в среду замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор России Максим Егоров на круглом столе "Проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры" в Совете Федерации.

"Данное направление мы сейчас будем рекомендовать республике Крым, Севастополю и всем субъектам - производить работу по техническому аудиту именно технического состояния оборудования и сетей. Это та задача, которую мы перед собой ставим", - сказал Егоров, уточнив, что, по данным Росстата, средний износ систем водоснабжения и водоотведения в России составляет примерно 58%, а сам показатель влияет на аварийность в ЖКХ.

Постановка вопроса абсолютно правильная, инициатива должна быть решена на федеральном уровне, прокомментировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. "Надо такой институт создавать", - сказал он на круглом столе.

На прошедшем в конце апреля всероссийском совещании "Об итогах прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов" Егоров сообщал, что за минувший осенне-зимний период было зафиксировано более 48 тыс. технологических нарушений, более 9,5 тыс. аварий и более 38 тыс. инцидентов. Он отмечал, что больше всего аварий и инцидентов произошло на объектах водоснабжения - 48,3%.