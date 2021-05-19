В Минстрое оценили средние убытки российских водоканалов в 50 млрд рублей в год

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Убытки водоканалов с учетом всех муниципальных предприятий на территории России в среднем составляют около 50 млрд рублей в год из-за несоответствия величины тарифов себестоимости. Об этом сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на круглом столе "Проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры" в Совете Федерации.

"Население, возможно, будет меня ругать, что тарифы ЖКХ достаточно высоки. Но я скажу следующее: самый низкий тариф на воду у нас в одной из республик Северного Кавказа, в одном из муниципальных образований составляет 2 рубля 7 копеек за "куб" воды, за тонну воды <…> Это чисто убыточный тариф. Средний у нас тариф - в районе 28 рублей [за кубометр] при средней себестоимости в районе 40-50 рублей. Средняя убыточность предприятий водоканалов у нас в стране - минус 50 млрд рублей в год", - сказал замминистра.

В России более 4 тыс. организаций, оказывающих услуги не только водоснабжения, но и водоотведения, из которых половину абонентов обеспечивают предприятия в унитарной форме, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

"Действительно, многие водоканалы планово убыточные. Из всех подотраслей сферы ЖКХ водоканалы находятся в наиболее бедственном положении. При ежегодной индексации тарифов ЖКХ в 4%, рост стоимости равен 2-3 рублям за кубометр воды", - сказал он.

При этом требования к качеству водоочистки весьма высокие - как в части защиты здоровья граждан, так и минимизации ущерба окружающей среде, добавил собеседник агентства.

"Исправить ситуацию может дифференцированный подход, когда предельные индексы по наименее дорогостоящим ресурсам устанавливаются только в отношении операционных расходов. Тогда вместо дотаций из бюджета средства можно направлять на адресные субсидии граждан, а тариф по водоснабжению довести до экономически обоснованного", - предложил эксперт.