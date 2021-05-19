Эксперты: проблему кредитования ИЖС можно решить путем найма подрядчика

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Проблема кредитования строительства индивидуального жилья (ИЖС) в регионах РФ может быть решена путем найма специализированных подрядчиков, которые внушают доверие банкам. Подобные механизмы активно внедряются в Липецкой области, опыт которой можно тиражировать, считают участники заседания Координационного совета по национальным проектам и народосбережению.

В настоящее время, отметили участники совещания, банки неохотно выдают кредиты на ИЖС, поскольку их получатели не всегда верно оценивают риски, и задолженность часто становится проблемной.

"В Липецкой области решили с этой логикой поработать и сформировали продукт, который отвечает на эти опасения банковского сектора. В пилотном режиме такой продукт сделали. Суть его сводится к тому, что кредит берут люди, но нанимают при этом сертифицированного подрядчика, который строит дом. В таком случае у банков меньше опасений, и они охотнее идут на кредитование", - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Артур Ниязметов.

Другим механизмом кредитования ИЖС в Липецкой области, отметил вице-губернатор региона Илья Тузов, является банковский ипотечный продукт "Свой дом под ключ", согласно которому подрядчик финансово заинтересован быстрее построить жилье. Согласно проекту, для строительства дома до внедрения этого продукта необходимо внести дополнительный залог. "Когда дом сдан, подпись свою ставит заявитель и подрядчик, о том, что он сдал. Он гарантийные обязательства несет. Банк смотрит на это, и тогда деньги выпускаются подрядчику. То есть, у подрядчика интерес и быстрее построить, и чтобы точно жильцы приняли", - сообщил Тузов.

В свою очередь, председатель Координационного совета, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка считает, что вопрос жилищного строительства может быть решен, благодаря распространению опыта Липецкой области на другие регионы. "Мы бы хотели на нем отдельно акцент сделать, подсветить его, чтобы это как модель, описание этой модели у нас было предложением и решением регионам и правительству заниматься масштабированием этой модели", - сказал он.

О нацпроекте

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.