Трутнев поручил решить проблему с переселением жильцов аварийного дома в Южно-Сахалинске

ТАСС, 20 мая. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил властям Южно-Сахалинска помочь жильцам дома, признанного аварийным в 2016 году, урегулировать вопрос с подрядчиком, занимающимся сносом этого жилья. Об этом сообщила пресс-служба полпредства.

Трутнев в четверг осмотрел состояние городской инфраструктуры Южно-Сахалинска и посетил аварийный дом на проспекте Победы, жильцы которого обратились в аппарат полпреда ДФО. В обращении жители указали, что в 2016 году многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, но до сих пор компания-подрядчик, определенная городской администрацией, не урегулировала с собственниками вопрос выкупной стоимости квартир - людям предлагается цена существенно ниже рыночной, с такой оценкой они не согласны, квартиры к переселению им не предлагали.

"Вице-премьер поручил администрации города в кратчайшие сроки урегулировать вопрос с жителями. Аппарату полпредства ДФО поручено взять ситуацию на контроль", - говорится в сообщении.

По словам Трутнева, к вопросу подключится и правительство Сахалина. "Есть претензии к компаниям, которые ведут расселение аварийного жилья. Сложилась негативная история, связанная с предложением жителям некорректных цен и, соответственно, затягиванием сроков расселения. Мы договорились с губернатором области и руководством города, что этот вопрос будет решен", - сказал Трутнев.

Часть домов на проспекте Победы, а также на улице Поповича в городе была снесена, жильцы переселены из аварийного жилья. После завершения сноса домов оставшийся строительный мусор с площадки не вывезен и находится рядом с жилыми домами и детскими садами. Вице-премьер обратил внимание на обеспечение безопасности граждан при проведении работ по сносу домов.

На совещании по вопросу развития жилищного строительства в Сахалинской области Трутнев также отметил высокую стоимость жилья на Сахалине. По его словам, надо дать возможность людям покупать жилье "по нормальной цене", на это направлен целый ряд механизмов федеральной поддержки, в том числе "Дальневосточная ипотека".