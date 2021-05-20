Эксперты назвали города России, в которых самый низкий средний размер скидки на квартиры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Самый низкий средний размер скидки, который готовы делать продавцы вторичного жилья в крупнейших городах России, в мае 2021 года зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие данные содержатся в исследовании федеральной компании "Этажи", которое есть в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось по крупнейшим городам России. Аналитики компании рассчитали размер дисконта как разницу между ценой предложения и реальной стоимостью конечной продажи квартир.

Так, в столице средний уровень дисконта достигает лишь 1,6%, в Санкт-Петербурге и Казани - 1,7%. По данным "Этажей", средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Москве сегодня достигает 256,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 152 тыс. рублей, в Казани - более 97,2 тыс. рублей.

Следом по уровню дисконта при продаже жилья идут Ростов-на-Дону, Нижний Новгород (средний размер скидки 2% при средней стоимости кв. м жилья почти 72,8 тыс. рублей и 89,2 тыс. рублей соответственно), Уфа (2,1% при средней стоимости кв. м в более чем 80,1 тыс. рублей), Екатеринбург, Волгоград (2,2% при средней стоимости кв. м жилья в более чем 80,5 тыс. рублей и 62,9 тыс. рублей), Омск (2,4% при средней цене кв. м жилья 60,4 тыс. рублей), Пермь (2,5% и в среднем 70,8 тыс. рублей за кв. м), Красноярск (2,7% и почти 76 тыс. рублей за кв. м), Челябинск (2,8% и почти 47,3 тыс. рублей за кв. м) и Самара (2,9% и 68,4 тыс. рублей за кв. м). При этом наиболее высокий размер торга при продаже квартир зафиксирован в Новосибирске - в среднем 3,1%, а стоимость жилья в городе достигает в среднем 82,5 тыс. рублей за "квадрат".

В то же время в среднем по городам России уровень торга при продаже квартир на вторичном рынке недвижимости снизился за год с 5,45% до 2,46%. Аналитики "Этажей" называют этот показатель самым низким с 2014 года. Однако в некоторых российских городах уровень вырос по сравнению с прошлым годом, например, в Перми на 1,47 п. п. - до 2,5%.

Низкий уровень дисконта в целом по стране при продаже квартиры говорит, что вряд ли в среднесрочной перспективе стоит ожидать снижения средней стоимости вторичного жилья, прокомментировал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. "Размер дисконта, который собственники вторичного жилья готовы делать при продаже своих объектов, отражает перспективы изменения средней стоимости жилья в конкретно взятом городе. Как показывают наблюдения, снижение цены возможно, когда уровень дисконта растет, и в конкуренции за реальных покупателей продавцы постепенно начинают снижать стоимость своих объектов", - отметил эксперт.