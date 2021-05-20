На Сахалине намерены сдавать по 500 тыс. кв. м жилья в год

ТАСС, 20 мая. Власти Сахалинской области рассчитывают сдавать ежегодно по 500 тыс. кв. м жилья, начиная с текущего года, сообщил в четверг журналистам глава региона Валерий Лимаренко.

"Тема стоимости квадратного метра - очень важный фактор. Для того, чтобы влиять на него, нужно строить. Поэтому, начиная с этого года, мы выходим на цифру 500 тыс. кв. м в год. Это получается больше, чем один квадратный метр на одного человека, то есть это лучший показатель в Российской Федерации", - сказал Лимаренко.

Он отметил, что под застройку в регионе подготовлены участки общей площадью 6 млн кв. м, где могут реализовать свои проекты новые застройщики, девелоперы.

"Понятно, что с бюджетными деньгами не так просто, поэтому привлекаем внебюджетные. Только по инфраструктурным облигациям у нас планы - 47 млрд. Мы вовлекаем ипотечное кредитование, очень большой популярностью пользуется дальневосточная ипотека, сельскохозяйственная ипотека. То есть это то, что нам позволяет с помощью ипотечного кредитования увеличить объемы жилищного строительства", - отметил Лимаренко.

Он добавил, что Сахалинская область начинает уникальный для страны пилотный проект по новой программе аварийного жилья. "У нас в этой программе 640 тыс. кв. м [аварийного жилья]. Мы планируем за пятилетку расселить людей", - сказал глава региона.

Снизить стоимость

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что Сахалинская область использует все существующие инструменты для поддержки жилищного строительства.

"Единственное, на что я попросил обратить внимание - это, скажем так, аппетиты строительных компаний. Потому что, на мой взгляд, целью государственной поддержки в строительстве жилья является, в том числе, то, чтобы цены на это жилье были доступны. Конечно, мне сегодня пытались представители компаний рассказать о рыночных ценах, но, понимаете, рыночные цены существуют, когда ты все делаешь сам. А когда тебе бесплатно дают площадку, туда за счет бюджета подводится инфраструктура, подводятся сети - это же из твоей цены идет - тогда, соответственно, надо на этот объем бюджетных инвестиций снижать цену, чтобы жилье было доступно для граждан", - сказал Трутнев журналистам после совещания по вопросу развития жилищного строительства.

Он добавил, что стоимость квадратного метра в деревянном жилом доме в Сахалинской области приближается к 60 тыс. рублей, а в квартире многоэтажного дома - к 120 тыс. рублей. "Это слишком большая разница. Мы говорили о том, что надо очень внимательно посмотреть зону жилой застройки, потому что у нас на Дальнем Востоке, в Сахалинской области земли более чем достаточно. И вот с тем же деревянным домостроением посылать людей куда-то сильно за околицу, за много километров - неправильно", - сказал Трутнев.