В Астраханской области начали расселять жилье, признанное аварийным после 2017 года

АСТРАХАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Якутия и Астраханская область первыми в России начинают расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года. Об этом сообщил в четверг на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

"Мы сейчас [по расселению из аварийного жилья] действительно идем с опережением в целом по стране. Чем быстрее вы заканчиваете ту программу, тем больше возможностей финансово обеспечить расселение [жилья, ставшего аварийным] уже после января 2017 года. У нас сейчас уже два субъекта по этой программе будут работать: только вы [Астраханская область] и якуты [Якутия] рискнули сегодня показать то, что есть на самом деле (по аварийному жилью), в хорошем смысле этого слова", - сказал Степашин.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области заявили о выявлении и регистрации 338 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В регионе с большим опережением ведется расселение тех, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года, и уже в ближайшее время на законных основаниях нуждающимися могут быть признаны еще около 9 тыс. человек. В связи с этим губернатор региона Игорь Бабушкин обратился в правительство РФ с просьбой о выделении на расселение граждан дополнительно 12 млрд рублей.