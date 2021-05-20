Долги за тепло в России в марте снизились на 10,2 млрд рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Суммарная задолженность за тепловую энергию в России в марте 2021 года уменьшилась на 10,2 млрд рублей и достигла 240,5 млрд рублей, следует из материалов ассоциации "Совет производителей энергии", с которыми ознакомился ТАСС.

Таким образом за январь - март 2021 года общие долги выросли на 31,3 млрд рублей или почти на 15% с начала года. При этом по сравнению с первым кварталом 2020 года показатель вырос на 25 млрд рублей или на 11,6%.

"Несмотря на более значительное снижение уровня оплаты и накопление неоплаченной задолженности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, динамика ДЗ в целом соответствует тренду сезонного характера", - отметили в ассоциации.

Уровень оплаты за тепловую энергию в апреле 2021 года вырос в годовом выражении на 10 п. п. и составил 91,1%, тогда как в январе - апреле показатель поднялся на 0,8% пункта - до 86,6%.

За четыре месяца 2021 года жилищные организации сократили собираемость платежей на 2,2%, теплоснабжающие организации - на 7,9%. При этом население увеличило уровень оплаты на 0,8%, бюджетные и промышленные потребители - на 1,5% и 6,5% соответственно, а прочие потребители - на 6%.