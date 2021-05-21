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Эксперты заявили о росте спроса россиян на курортную недвижимость в 1,5 раза с начала года

Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека, считают в ВТБ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Объем сделок с курортной недвижимостью с начала 2021 года в России увеличился в полтора раза. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ВТБ со ссылкой на данные экосистемы недвижимости ВТБ "Метр квадратный".

"Экосистема недвижимости ВТБ "Метр квадратный" проанализировала спрос россиян на недвижимость на курортах страны с начала этого года. Общий объем сделок вырос в 1,5 раза, лидерами стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область. Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека. Летом аналитики М2 ("Метра квадратного" - прим. ТАСС) также прогнозируют увеличение числа сделок в 1,5 раза", - говорится пресс-релизе.

При этом наиболее доступное по стоимости жилье среди туристических регионов оказалось в Ставропольском крае (2,3 млн рублей в среднем за объект недвижимости в апреле 2021 года), а самое дорогое - в Калининградской области (4,2 млн рублей).

"Для приобретения объектов у моря россияне все активнее используют ипотеку. Среди туристических направлений наибольший рост числа выданных кредитов в 1 квартале 2021 года наблюдался в Краснодарском крае - почти в 1,5 раза. Средний кредит на первичном рынке здесь составляет около 2,7 млн рублей (против 3,8 млн рублей по России в целом). Особую инвестиционную привлекательность здесь приобретает "Сириус" - наукоград и самостоятельный городской округ вблизи Сочи, который выделяется в регион федерального значения и становится полноценным городом с развитой инфраструктурой", - отмечается в пресс-релизе ВТБ.

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