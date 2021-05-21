Исследование: квартиры и апартаменты в новостройках Москвы за I квартал подорожали на 24%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы за I квартал выросла на 24,4% - до рекордного показателя в 405,8 тыс. рублей (учитывались цены во всех сегментах недвижимости, включая элитный). Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Средневзвешенная цена предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы (в старых границах) достигла рекордного показателя в 405,8 тыс. рублей за кв. м, увеличившись за год практически на четверть (24,4%). При этом общая площадь предложения составила 1,86 млн кв. м и обновила минимальное значение за последние 5,5 лет", - отмечается в исследовании.

Аналитики объясняют значительный рост цен перераспределением структуры предложения. Например, доля недвижимости бизнес-класса в столице выросла на 5 п. п., а массового жилья сократилась до 42%. За первые три месяца цены на жилье бизнес-класса выросли на 11,4%, на элитный сегмент - на 9,7%, а на массовое жилье - на 7,6%. Также в исследовании отмечается, что прирост цен в некоторых проектах новостроек за несколько месяцев со старта продаж составил от 15% до 45%. В то же время на росте цен отразилось и повышение себестоимости строительства. Например, по оценке застройщиков, металлоконструкции для строительства подорожали на 25-80%.

Активный спрос и рост цен сохранятся и во втором квартале 2021 года, но в случае увеличения объема предложения цены могут замедлить рост, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "Если же программа господдержки и субсидирования ипотеки не будет продлена, то показатели спроса и цен могут в очередной раз побить рекорды в последние месяцы действия льготной ипотеки, объем предложения также будет зависеть от пополнения рынка новыми проектами и корпусами", - добавляет Широкова.