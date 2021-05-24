ВТБ выдал 300 млрд рублей ипотечных кредитов с господдержкой

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ВТБ в рамках программы государственной поддержки по ипотеке при покупке жилья в новостройке выдал более 91 тысячи кредитов на общую сумму 300 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"ВТБ за время работы по программе ипотеки с господдержкой выдал более 91 тысячи кредитов на 300 млрд рублей. С начала текущего года заемщики оформили свыше 27 тысяч сделок почти на 100 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Чаще всего ипотеку по программе с господдержкой брали в Москве и Московской области, где объем выдач превысил 135 млрд рублей; Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 38 млрд рублей), Республике Татарстан (свыше 10,4 млрд рублей).

Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса - порядка 33%, уточнили в ВТБ.

В апреле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что запущенная год назад программа льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% оказалась востребованной среди россиян. За это время было выдано почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн рублей.