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В России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков

Главная задача - защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, указал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 160 тыс. обманутых дольщиков насчитывается сегодня в России, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

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"Наша главная задача - защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сегодня насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков по всей России", - сказал Тимофеев.

При этом примерно половина всех проблемных объектов находятся в работе у регионов, отметил он. "Мы готовы все дома взять на себя при наличии подтвержденного софинансирования от субъекта", - добавил глава Фонда дольщиков.

Он подчеркнул, что с 2018 года, когда фонд начал работу, были восстановлены права 78 тыс. пострадавших граждан.

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