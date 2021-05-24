В России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 160 тыс. обманутых дольщиков насчитывается сегодня в России, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

сделаем все, чтобы как можно быстрее решить проблему долгостроев

Глава Фонда дольщиков: сделаем все, чтобы как можно быстрее решить проблему долгостроев

"Наша главная задача - защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сегодня насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков по всей России", - сказал Тимофеев.

При этом примерно половина всех проблемных объектов находятся в работе у регионов, отметил он. "Мы готовы все дома взять на себя при наличии подтвержденного софинансирования от субъекта", - добавил глава Фонда дольщиков.

Он подчеркнул, что с 2018 года, когда фонд начал работу, были восстановлены права 78 тыс. пострадавших граждан.